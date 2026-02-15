Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Weisel - Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Weisel (ots)

Am frühen Sonntagabend gegen 19:50 Uhr befuhr der 45-jährige PKW-Fahrer aus dem Rhein-Lahn-Kreis die Landstraße 339 aus Richtung Weisel kommend in Fahrtrichtung Kaub, als er vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit im Bereich einer Kurve auf der mit Schnee bedeckten Fahrbahn ins Schleudern kam. In der Folge kam der PKW von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der PKW-Fahrer, sowie seine 42-jährige Beifahrerin wurden hierbei schwerverletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell