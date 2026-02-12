Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei stellt flüchtenden Pkw-Fahrer nach Verfolgungsfahrt

Paderborn (ots)

(md) Am Mittwochmorgen, 11. Februar, versuchte sich gegen 8.10 Uhr ein 32 Jahre alter Mercedes-Fahrer an der Ecke Arndtstraße/Uhlandstraße in Paderborn durch Flucht einer Polizeikontrolle zu entziehen. Die eingesetzten Beamten konnten den Fahrer innerhalb der Fahndung antreffen und stellten fest, dass der Bulgare keinen gültigen Führerschein besaß. Die Ermittlungen dauern an.

Am Morgen fiel zwei Polizisten in Höhe der Arndtsstraße/Uhlandstraße ein schwarzer Mercedes mit polnischem Kennzeichen auf, dessen Fahrer nicht angeschnallt war. Die Polizei bedeutete dem Fahrer per Sichtkontakt, Handzeichen und Aufforderungen durch Signal und Anhaltestab, auf dem Berliner Ring am Rand der Fahrbahn anzuhalten. Seine Reaktion ließ vermuten, dass er die Beamten, die in einem Zivilfahrzeug unterwegs waren, und ihre Aufforderung erkannt hatte.

Der Mercedes-Fahrer bog nach links auf den Berliner Ring ab, stoppte aber nicht, sondern bog links in den Pipenturmweg ein und überfuhr eine rot zeigende Ampel. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Die Fahrt setzte sich über die Benhauser Straße in Richtung Benhausen fort. Hier missachtete der Mann erneut eine rot-zeigende Ampel an der Kreuzung Karl-Schurz-Straße/Benhauser Straße in Richtung Benhausen. An der Kreuzung Benhauser Straße/George-Marshall-Ring bog der 33-Jährige rechts auf den George-Marshall-Ring ab, dann erneut nach rechts in die Karl-Schurz-Straße. Die Fahrt setzte sich über die Eggertstraße fort, wo die Polizei kurzzeitig den Sichtkontakt zu dem Flüchtenden verlor. Anschließen fanden die Polizeikräfte den Wagen innerhalb der Fahndung geparkt in der Randebrockstraße auf und trafen auch den Fahrer dort an.

Der justizbekannte Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Das Auto, dessen Besitzverhältnisse ungeklärt sind, wurde sichergestellt und dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Während der Verfolgungsfahrt kam es zu keiner Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmen.

