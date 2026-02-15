PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: 15 Altreifen illegal im Wald entsorgt
POL-PDMT: 15 Altreifen illegal im Wald entsorgt / Mögliche Augenzeugen gesucht
Bogel (ots)

Zwei Spaziergänger meldeten der Polizei in St. Goarshausen am frühen Sonntagnachmittag, dass im Wald bei Bogel zahlreiche Altreifen illegal entsorgt wurden. Umweltsünder warfen die 15 Reifen höchstwahrscheinlich am Sonntagvormittag eilig von einem Fahrzeug, quer über einen Waldweg. Die Reifen, darunter ein Traktorreifen, lagen von Bogel (L 333) kommend, nach Waldeintritt, im ersten Waldweg links, unweit der L 333. Wenn jemand verdächtige Personen mit einem verdächtigen Fahrzeug in diesem Bereich beobachtet hat, soll sich bitte mit der Polizei in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur,
Polizeiinspektion St. Goarshausen,
Raatz, PHK

Telefon: 06771-9327-0 oder per email unter:
pisanktgoarshausen@polizei.rlp.de

