Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: 4 leichtverletzte Personen nach Auffahrunfall

Rennerod (ots)

Am 14.02.2026 ereignete sich gegen 21:45 Uhr im Bereich der Herborner Straße in Rennerod ein Auffahrunfall. Ein 26-jähriger Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Rennerod fuhr aus bislang unbekannter Ursache auf das vorausfahrende Fahrzeug einer 24-jährigen Fahrerin aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein auf. Die 4 in dem zuletzt genannten Fahrzeug befindlichen Insassen wurden allesamt leichtverletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zudem musste die Fahrbahn aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe gereinigt werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Bundesstraße 54 in Rennerod im Bereich der Unfallstelle vollgesperrt und ab 23:30 Uhr wieder freigegeben.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell