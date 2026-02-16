PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht

Höhr-Grenzhausen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Rosenmontag befuhr ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer die L 310 von Höhr-Grenzhausen Richtung Hillscheid. Bei dem Versuch die Ausfahrt zur Bergstraße zu nehmen, überfuhr dieser die dortige Verkehrsinsel und verursachte erheblichen Sachschaden, ebenso an seinem grauen VW. Die Polizei in Höhr-Grenzhausen sucht Zeugen zu dem Unfall. Hinweise können direkt an die Polizeiwache Höhr-Grenzhausen, oder jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Höhr-Grenzhausen

Telefon: 02602-9402-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

  • 16.02.2026 – 11:53

    POL-PDMT: Straßenverkehrsgefährdung durch Trunkenheitsfahrt - Zeugen gesucht

    Hellenhahn-Schellenberg (ots) - Am Montag, den 16.02.2026, kam es in der Zeit zwischen 11:05 Uhr und 11:20 Uhr auf der B255 zwischen Hellenhahn und Rehe zu einer Straßenverkehrsgefährdung infolge einer mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein schwarzer Opel Kombi die Strecke und geriet dabei mehrfach in den Gegenverkehr. Hierdurch ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 01:46

    POL-PDMT: Weisel - Verkehrsunfallflucht

    Weisel (ots) - Am 15.02.2026 gegen 19:45 Uhr wurden durch Polizeikräfte im Bereich der Einmündung der Landstraße 339 in die Landstraße 337 bei Weisel auf einer dortigen Verkehrsinsel zwei beschädigte Verkehrszeichen festgestellt. Ursächlich für die Beschädigungen dürfte ein Verkehrsunfall gewesen sein. Ein Verursacher des Schadens meldete sich bislang nicht. Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfallverursacher ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 23:01

    POL-PDMT: Weisel - Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

    Weisel (ots) - Am frühen Sonntagabend gegen 19:50 Uhr befuhr der 45-jährige PKW-Fahrer aus dem Rhein-Lahn-Kreis die Landstraße 339 aus Richtung Weisel kommend in Fahrtrichtung Kaub, als er vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit im Bereich einer Kurve auf der mit Schnee bedeckten Fahrbahn ins Schleudern kam. In der Folge kam der PKW von der Fahrbahn ...

    mehr
