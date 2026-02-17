PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDMT: Warnmeldung vor Telefonbetrügern

Stockum-Püschen (ots)

Aktuell kommt es im Bereich der VG Westerburg in den Ortschaften Stockum-Püschen, Rotenhain und Bellingen zu Anrufen von sogenannten falschen Polizeibeamten. Unter der Legende eines Überfalls in der Nachbarschaft geben sich die Anrufer als Polizeibeamte aus und fragen nach Wertgegenständen. Die Polizei Westerburg rät in solchen Fällen das Gespräch zügig zu beenden, auf die gestellten Fragen nicht zu antworten und die Polizei in Westerburg zu verständigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Westerburg
Kexel, POK
Telefon: 02663-9805-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

