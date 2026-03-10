Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Einbruch in Vereinsheim

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben unbekannte Täter in ein Vereinsheim auf St. Christina eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese offenbar nach Wertsachen. Nach derzeitigem Stand wurde zwar nichts entwendet, der durch das Aufbrechen diverser Türen und Fenster angerichtete Sachschaden dürfte aber mehrere tausend Euro betragen. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt zu dem Einbruch und bittet etwaige Tatzeugen oder Personen, die im dortigen Bereich am vergangenen Wochenende Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Einbruch in Bäckerei

Keine Wertsachen gestohlen, aber offenbar seinen Hunger und Durst gestillt hat ein Unbekannter, der in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Bäckereifiliale im Schornreuteweg eingebrochen ist. Der Täter verschaffte sich durch die Schiebetüre gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum und bediente sich nach derzeitigem Erkenntnisstand an mehreren Kuchen aus einem Kühlschrank und an einer Flasche Eistee. Durch den Einbruch entstand Sachschaden. Auch hier ermittelt die Polizei wegen des Einbruchs und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

Wangen i. A.

Kennzeichen missbräuchlich verwendet

Weil er Kennzeichen missbräuchlich verwendet hat, ermittelt die Verkehrspolizei Kißlegg gegen einen 26-Jährigen, der von einer Streife der Bundespolizei am späten Montagabend auf der A 96 im Bereich der Behelfsausfahrt Neuravensburg kontrolliert wurde. Wie sich herausstellte, hatte der Mann an seinem BMW Kennzeichen angebracht, die eigentlich zu einem anderen Fahrzeug gehören, um eigenen Angaben zufolge die Kosten einer Zulassung für die Überführung des Fahrzeugs zu vermeiden. Die Beamten behielten die missbräuchlich benutzten Kennzeichen ein, untersagten dem 26-Jährigen die Weiterfahrt und zeigten ihn an.

Isny

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zeugen sucht der Polizeiposten Isny nach einer Unfallflucht am Montagvormittag auf dem Parkplatz des ehemaligen Krankenhauses in der Wilhelmstraße. Im Zeitraum zwischen 9 und 10.25 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Hyundai hinten rechts und richtete so einen Schaden von rund 1.500 Euro an. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07562/976550 erbeten.

Leutkirch

Ohne Versicherung mit E-Scooter unterwegs

Ohne den erforderlichen Versicherungsschutz war am frühen Montagabend ein 14-Jähriger mit seinem E-Scooter in Leutkirch unterwegs. Eine Streifenwagenbesatzung wollte mehrere Jugendliche mit ihren Elektrorollern im Bereich der Hayderstraße überprüfen, woraufhin diese die Flucht ergriffen. Nachdem einer der Beteiligten eingeholt werden konnte, stellten die Beamten fest, dass für dessen Elektroroller kein aktueller Versicherungsschutz besteht. Der Jugendliche gelangt nun wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zur Anzeige, ebenso seine Mutter, die den Gebrauch des Kraftfahrzeugs zuließ, obwohl sie um den Umstand wusste.

Bad Wurzach/Arnach

Nach Diebstahl von Geldautomat - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Nach dem misslungenen Diebstahl eines Geldautomaten in der Nacht von Freitag auf Samstag in Arnach (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6230763) ermittelt nach wie vor die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Nachdem in derselben Nacht in Diepoldshofen ein vor einer Garage abgestellter weißer Kia gestohlen wurde, schließen die Ermittler einen Zusammenhang mit dem Geldautomatendiebstahl nicht aus. Die Kriminalpolizei bittet daher Personen, die im Tatzeitraum in Arnach oder auch in der besagten Nacht in Diepoldshofen Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell