Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: +++ Polizei Inside in Bad Oldesloe +++

Ein Dokument

Ratzeburg (ots)

12.02.2026 / Polizeidirektion Ratzeburg

Am 05.03.2026 findet beim Polizeirevier Bad Oldesloe die Veranstaltung "Polizei Inside" statt.

Wer Interesse an einer Ausbildung bei der Polizei hat, sich aber vorher noch genauer über den Beruf mit seinen vielen Facetten informieren möchte, ist bei unserer Veranstaltung genau richtig. Am Donnerstag, den 05. März 2025 in der Zeit von 16:30 Uhr bis 19:30 Uhr werden Beamte der Polizeidirektion Ratzeburg in Bad Oldesloe ihre Arbeit vorstellen. Euch erwarten Vorführungen der Diensthundestaffel und der Einsatztrainer. Auch die Kriminalpolizei wird Einblicke in ihre Arbeit geben. Wir haben außerdem einige Fahrzeuge und Einsatzmittel für euch mit dabei, um euch einen umfassenden Einblick zu geben. Die Veranstaltung findet beim Polizeirevier Bad Oldesloe, Berliner Ring 27 in Bad Oldesloe statt.

Haben wir euer Interesse geweckt? Dann meldet euch unter folgendem Link an. Schnell sein lohnt sich, denn die Plätze sind begrenzt. https://www.schleswig-holstein.de/moin-polizei/DE/02events/polizei-inside/_documents/fachinhalte_polizei-inside/polizei_inside_bad_oldesloe?nn=4042df08-5338-4d96-9a04-b5fd9cba8765

Wir freuen uns auf euch!

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell