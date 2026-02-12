Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Schwarzer Audi R8 in Lauenburg entwendet

Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

12.02.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 10./11.02.2026 - Lauenburg

Erneut soll es im Kreis Herzogtum Lauenburg zum Diebstahl eines hochwertigen PKW gekommen sein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In der Nacht vom 10. auf den 11.02.2026 sollen in Lauenburg unbekannte Tatverdächtige einen hochwertigen Audi R8 mit Ratzeburger Kennzeichen von einem Privatgrundstück entwendet haben. Das Fahrzeug hat einen Wert von etwa 120.000 Euro.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und sucht nun Zeugen, die möglicherweise in dem besagten Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ratzeburg telefonisch unter 04541/8090 sowie per Mail über ratzeburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

