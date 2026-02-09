Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Vier Unfälle mit Verletzten in Geesthacht

09.02.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 07.02.2026 - Geesthacht

Vergangenen Samstag (07.02.2026) ereigneten sich in Geesthacht gleich vier Verkehrsunfälle mit insgesamt sieben verletzten Personen. Eine Fußgängerin erlitt sogar schwere Verletzungen.

Gegen 15:00 Uhr befuhr ein 21-jähriger Deutscher aus Mecklenburg-Vorpommern mit einem Opel die Berliner Straße von Lauenburg kommend in Richtung Geesthacht. Zeitgleich befuhr ein 49-jähriger BMW-Fahrer aus Dänemark die Berliner Straße in entgegengesetzter Richtung. Zwischen der Straße Runder Berg und der Ziegenkrugkreuzung geriet der Opel-Fahrer aus noch ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenspur und kollidierte hier mit dem entgegenkommenden PKW. Der BMW wurde durch die Wucht des Aufpralls über den Gehweg auf den Grünstreifen geschleudert. Der 21-jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 49-jährige Däne blieb glücklicherweise unverletzt, jedoch erlitten seine 46- sowie 54-jährigen Mitfahrerinnen, beide ebenfalls aus Dänemark, leichte Verletzungen. Auch sie wurden mit dem Rettungswagen zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

15:45 Uhr befuhr ein 61-jähriger Deutscher aus Geesthacht mit seinem Skoda die Geesthachter Straße stadtauswärts. Auf Höhe des Jugendhauses wollte der Skoda-Fahrer einen in der dortigen Bushaltestelle stehenden Bus passieren. Zeitgleich überquerte eine 14-jährige Fußgängerin vor dem Bus die Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß zwischen PKW und Fußgängerin, welche dabei schwere Verletzungen erlitt. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Wenig später, gegen 16:10 Uhr ereignete sich ein weiterer Unfall, als ein Autofahrer eine Parkfläche verlassen wollte. Der 23-jährige Bulgare fuhr mit einem VW vom Parkplatz eines Fitnessstudios in Richtung Bahnstraße. Währenddessen befuhr ein 41-jähriger Lauenburger mit einem E-Scooter den angrenzenden Gehweg in Richtung Bahnhof. Aus ungeklärter Unfallursache kam es zur Kollision. Der Rollerfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

In den frühen Abendstunden befuhr gegen 17:40 Uhr eine 48-jährige Citroen-Fahrerin in Begleitung eines 40-jährigen Mitfahrers aus Köln die Straße Am Schleusenkanal stadtauswärts. Ihr entgegen kam ein 20-jähriger Deutscher aus Niedersachsen mit einem Mazda. Dieser wollte nach links in den Heuweg abbiegen. Im Rahmen des Abbiegevorgangs kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Frontalzusammenprall der beiden PKW. Alle drei beteiligten Personen wurden dabei leicht verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

