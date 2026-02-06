PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Autodiebstahl in Büchen und Güster
Polizei sucht Zeugen nach Entwendung hochpreisiger PKW

Ratzeburg (ots)

06.02.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 04./05.02.2026 - Büchen / Güster

Von Mittwoch auf Donnerstag sind im Kreis Herzogtum Lauenburg gleich zwei hochwertige Fahrzeuge entwendet worden. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht vom 04. auf den 05.02.2026 entwendeten unbekannte Tatverdächtige in Büchen einen grauen Toyota Lexus mit Kennzeichen HST- (Hansestadt Stralsund) von einem Grundstück. Im gleichen Zeitraum entwendeten Unbekannte auch einen schwarzen Audi Q8 mit Ratzeburger Kennzeichen von einem Privatgrundstück in Güster. Die Fahrzeuge haben einen Wert von jeweils um die 100.000 Euro.

Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungsverfahren ein. Ob zwischen den Taten möglicherweise ein Zusammenhang bestehen könnte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Gesucht werden nun Zeugen, die in dem genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ratzeburg telefonisch unter 04541/8090 sowie per Mail über ratzeburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

