PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Unfall im Begegnungsverkehr

Ratzeburg (ots)

06. Februar 2026 | Kreis Stormarn | 05.02.2026 - Lütjensee

Gestern Nachmittag, gegen 16.45 Uhr ereignete sich in der Trittauer Straße in Lütjensee ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Deren Fahrer wurden dabei alle leicht verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 81-jähriger Deutsche aus Hamburg mit seinem Skoda Kamiq die Trittauer Straße vom Strandweg kommend in Fahrtrichtung Depenstegen. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Senior auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort zunächst mit einem ihm entgegenkommenden VW Tiguan und im weiteren Verlauf mit einem noch dahinter fahrenden VW Beetle.

Die Fahrerinnen des Tiguans (67 Jahre) und des Beetles (59 Jahre), beide aus Trittau, zogen sich durch das Unfallgeschehen ebenso leichte Verletzungen zu wie der Hamburger Senior selbst.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 10:42

    POL-RZ: Überholmanöver endete in Verkehrsunfall - zwei Verletzte

    Ratzeburg (ots) - 06. Februar 2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 05.02.2026 - Einhaus Gestern Abend (05.02.2026), gegen 20.20 Uhr, kam es auf der B 207 in Höhe Einhaus zu einem Verkehrsfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 52-jähriger VW Phaeton-Fahrer aus dem Ratzeburger Umland auf der B 207 von Lübeck kommend in Fahrtrichtung Ratzeburg. Ein ihm nachfolgender 20 Jahre ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 12:08

    POL-RZ: Zeugen für Einbruch in Tremsbüttel gesucht

    Ratzeburg (ots) - 05.02.2026 | Kreis Stormarn | 04.02.2026 - Tremsbüttel Mittwochabend soll es in Tremsbüttel zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen sein. Die Polizei sucht Zeugen. Am 04.02.2026 gegen 17:50 Uhr sollen Unbekannte sich in der Straße Buschkoppel in Tremsbüttel gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft haben. Hier bemerkten die Tatverdächtigen, dass jemand zu Hause war. Daraufhin ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 12:05

    POL-RZ: Softair-Waffe löst Polizeieinsatz in Bargteheide aus

    Ratzeburg (ots) - 05.02.2026 | Kreis Stormarn | 04.02.2026 - Bargteheide Montagnachmittag kam es am Schulzentrum in Bargteheide zu einem größeren Polizeieinsatz, da ein Jugendlicher sich mit einem pistolenähnlichen Gegenstand auf dem Schulgelände bewegt haben soll. Die Polizei konnte den Sachverhalt aufklären. Am 04.02.2026 gegen 15:10 Uhr alarmierte die Schulleiterin des Schulzentrums Bargteheide die Polizei. Ihr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren