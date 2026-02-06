Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Unfall im Begegnungsverkehr

Ratzeburg (ots)

06. Februar 2026 | Kreis Stormarn | 05.02.2026 - Lütjensee

Gestern Nachmittag, gegen 16.45 Uhr ereignete sich in der Trittauer Straße in Lütjensee ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Deren Fahrer wurden dabei alle leicht verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 81-jähriger Deutsche aus Hamburg mit seinem Skoda Kamiq die Trittauer Straße vom Strandweg kommend in Fahrtrichtung Depenstegen. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Senior auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort zunächst mit einem ihm entgegenkommenden VW Tiguan und im weiteren Verlauf mit einem noch dahinter fahrenden VW Beetle.

Die Fahrerinnen des Tiguans (67 Jahre) und des Beetles (59 Jahre), beide aus Trittau, zogen sich durch das Unfallgeschehen ebenso leichte Verletzungen zu wie der Hamburger Senior selbst.

