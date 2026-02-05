Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen für Einbruch in Tremsbüttel gesucht

Ratzeburg (ots)

05.02.2026 | Kreis Stormarn | 04.02.2026 - Tremsbüttel

Mittwochabend soll es in Tremsbüttel zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Am 04.02.2026 gegen 17:50 Uhr sollen Unbekannte sich in der Straße Buschkoppel in Tremsbüttel gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft haben. Hier bemerkten die Tatverdächtigen, dass jemand zu Hause war. Daraufhin verließen sie das Haus sofort wieder und flüchteten in unbekannte Richtung. Entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts, jedoch entstand ein Sachschaden in mittlerer dreistelliger Höhe.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den möglichen Tatverdächtigen geben können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg telefonisch unter 04102/8090 sowie per Mail über ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell