PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen für Einbruch in Tremsbüttel gesucht

Ratzeburg (ots)

05.02.2026 | Kreis Stormarn | 04.02.2026 - Tremsbüttel

Mittwochabend soll es in Tremsbüttel zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Am 04.02.2026 gegen 17:50 Uhr sollen Unbekannte sich in der Straße Buschkoppel in Tremsbüttel gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft haben. Hier bemerkten die Tatverdächtigen, dass jemand zu Hause war. Daraufhin verließen sie das Haus sofort wieder und flüchteten in unbekannte Richtung. Entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts, jedoch entstand ein Sachschaden in mittlerer dreistelliger Höhe.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den möglichen Tatverdächtigen geben können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg telefonisch unter 04102/8090 sowie per Mail über ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 12:05

    POL-RZ: Softair-Waffe löst Polizeieinsatz in Bargteheide aus

    Ratzeburg (ots) - 05.02.2026 | Kreis Stormarn | 04.02.2026 - Bargteheide Montagnachmittag kam es am Schulzentrum in Bargteheide zu einem größeren Polizeieinsatz, da ein Jugendlicher sich mit einem pistolenähnlichen Gegenstand auf dem Schulgelände bewegt haben soll. Die Polizei konnte den Sachverhalt aufklären. Am 04.02.2026 gegen 15:10 Uhr alarmierte die Schulleiterin des Schulzentrums Bargteheide die Polizei. Ihr ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 17:37

    POL-RZ: Abschlussmeldung: Verkehrsunfall auf der A1

    Ratzeburg (ots) - 04.02.2026 | Kreis Stormarn | 04.02.2026 - A 1 / Stapelfeld Wie bereits berichtet unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/6210433 kam es in Folge eines Unfallgeschehens zu einer Vollsperrung der A 1 in Fahrtrichtung Hamburg, zwischen den Anschlussstellen Stapelfeld und Barsbüttel. Nach Abschluss der Bergungsmaßnahmen und Reinigung der Fahrbahn wurde der entsprechende Streckenabschnitt um ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 13:21

    POL-RZ: Folgemeldung: Verkehrsunfall auf der A 1 - aktuelle Vollsperrung

    Ratzeburg (ots) - 04.Februar 2026 | Kreis Stormarn | 04.02.2026 - A1 / Stapelfeld Wie bereits berichtet unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/6210234 kam es heute Morgen gegen 09.20 Uhr auf der A 1 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Pkw. Eine Person verletzte sich dabei leicht. Nach jetzigem Kenntnisstand befuhr ein 53-jähriger ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren