PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Bombendrohung in Mölln - Durchsuchung verlief negativ

Ratzeburg (ots)

06. Februar 2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 06.02.2026 - Mölln

Eine durch einen bislang unbekannten Täter übermittelte Bombendrohung zum Nachteil der Kreissparkasse Mölln am Bauhof hat heute, ab 10.30 Uhr einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.

Die Polizei erhielt Kenntnis von der Bombendrohung und war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

Das Gebäude der Kreissparkasse wurde vorsorglich geräumt. Während der polizeilichen Maßnahmen war das Gebiet um die Straße Bauhof weiträumig abgesperrt.

Bei der Durchsuchung des Gebäudes der Kreissparkasse Mölln wurden auch Diensthunde eingesetzt. Nach gründlicher Durchsuchung konnte gegen 13.00 Uhr Entwarnung gegeben werden. Verdächtige Gegenstände wurden nicht aufgefunden.

Die Ermittlungen der Polizeistation Mölln wegen der Bombendrohung dauern an. Dem bislang unbekannten Täter wird die Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten vorgeworfen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 11:26

    POL-RZ: Unfall im Begegnungsverkehr

    Ratzeburg (ots) - 06. Februar 2026 | Kreis Stormarn | 05.02.2026 - Lütjensee Gestern Nachmittag, gegen 16.45 Uhr ereignete sich in der Trittauer Straße in Lütjensee ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Deren Fahrer wurden dabei alle leicht verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 81-jähriger Deutsche aus Hamburg mit seinem Skoda Kamiq die Trittauer Straße vom Strandweg kommend in ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 10:42

    POL-RZ: Überholmanöver endete in Verkehrsunfall - zwei Verletzte

    Ratzeburg (ots) - 06. Februar 2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 05.02.2026 - Einhaus Gestern Abend (05.02.2026), gegen 20.20 Uhr, kam es auf der B 207 in Höhe Einhaus zu einem Verkehrsfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 52-jähriger VW Phaeton-Fahrer aus dem Ratzeburger Umland auf der B 207 von Lübeck kommend in Fahrtrichtung Ratzeburg. Ein ihm nachfolgender 20 Jahre ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 12:08

    POL-RZ: Zeugen für Einbruch in Tremsbüttel gesucht

    Ratzeburg (ots) - 05.02.2026 | Kreis Stormarn | 04.02.2026 - Tremsbüttel Mittwochabend soll es in Tremsbüttel zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen sein. Die Polizei sucht Zeugen. Am 04.02.2026 gegen 17:50 Uhr sollen Unbekannte sich in der Straße Buschkoppel in Tremsbüttel gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft haben. Hier bemerkten die Tatverdächtigen, dass jemand zu Hause war. Daraufhin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren