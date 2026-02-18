Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg / Aulendorf

Unbekannte rauben Mobiltelefone - Polizei bittet um Hinweise

Wegen räuberischer Erpressung ermittelt die Polizei nach zwei Taten am Montagabend am Bahnhof Ravensburg sowie in einem Zug zwischen Aulendorf und Ravensburg. Zunächst soll eine Personengruppe um zwei augenscheinlich etwa 18 und 20 Jahre alte Männer zwischen 20 und 21 Uhr am Bahnsteig in Ravensburg einen 16-Jährigen bedroht und ihm sein Mobiltelefon sowie eine kleine Menge Bargeld abgenommen haben. Gegen 22 Uhr wurde ein 18-Jähriger vermutlich von denselben Tätern in einem Zug zwischen Aulendorf und Ravensburg ebenfalls bedroht. Auch von dem 18-Jährigen forderten die Unbekannten Bargeld und sein Mobiltelefon. Die Täter stiegen in Ravensburg aus und warfen das Mobiltelefon offensichtlich weg, da dessen Display bereits beschädigt war. Das Polizeirevier Ravensburg und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Personen, die Hinweise zu den Taten und den bislang unbekannten Tätern geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden. Der als etwa 20 Jahre alt beschriebene Mann soll rund 180 cm groß gewesen sein und dunkle kurze Haare sowie einen dunklen kurzen Vollbart haben. Er trug zur Tatzeit eine Bauchtasche und eine Jogginghose. Der als etwa 18 Jahre alt beschriebene Unbekannte hatte keinen Bart und trug eine auffällige Gucci-Cap. Beide hatten den Beschreibungen zufolge ein südländisches Erscheinungsbild. Die Täter dürften sich vor und nach den beiden Taten im Bereich des Ravensburger Bahnhofs sowie zwischen den Taten im Bereich des Bahnhofs in Aulendorf aufgehalten haben. Im Zuge der Ermittlungen steht die Auswertung von möglicherweise vorhandenen Videoaufzeichnungen noch aus.

Baienfurt

Einbruch in Spielothek

Nach einem Einbruch in eine Spielothek in der Gutenbergstraße in der Nacht auf Mittwoch hat das Polizeirevier Weingarten Ermittlungen aufgenommen. Unbekannte hatten die Eingangstüre auf bislang unbekannte Weise aufgehebelt und im Inneren des Gebäudes unter anderem einen Geldwechselautomaten umgeworfen. Nach bisherigen Erkenntnissen dürften die Täter jedoch keine Beute gemacht haben. Womöglich wurden sie durch entsprechend verbaute Sicherheitseinrichtungen bei ihrer Tat gestört. Personen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben oder anderweitige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Isny im Allgäu

Auf schneebedeckter Fahrbahn in Gegenverkehr geraten

Sachschaden von rund 30.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz vor 13.30 Uhr auf der K 8016 zwischen Schweinebach und Ried. Eine 56 Jahre alte BMW-Fahrerin verlor in einer Rechtskurve bei schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über ihren Wagen und prallte in einen entgegenkommenden VW. Sowohl die Unfallverursacherin als auch der 22-jährige VW-Fahrer blieben unverletzt.

Wangen im Allgäu

Pkw mutwillig beschädigt

Erheblichen Sachschaden von rund 10.000 Euro hat ein Unbekannter zwischen Montagabend und Dienstagabend an einem Audi in der Bahnhofstraße angerichtet. Der Täter zerkratzte den geparkten Wagen ringsherum, verbog die Scheibenwischer und beschädigte den linken Außenspiegel. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die Hinweise auf den bislang unbekannten Täter geben können, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

