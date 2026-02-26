PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Haus des Jugendrechts ermittelt nach Einbrüchen

Weingarten / Ravensburg (Landkreis Ravensburg) (ots)

Nach einem Einbruch in ein Eiscafé in der Karlstraße in der Nacht von Montag auf Dienstag ermittelt das Haus des Jugendrechts in Weingarten gegen mehrere junge Männer. Ein Zeuge hatte kurz vor 1 Uhr mehrere Jugendliche dabei beobachtet, wie sie aus dem Eiscafé flüchteten und daraufhin unmittelbar die Polizei verständigt. Anhand qualitativ hochwertiger Videoaufzeichnungen aus dem Eiscafé konnten Beamte des Polizeireviers Ravensburg noch in derselben Nacht zumindest einen der Gruppe vorläufig festnehmen. In der Nacht auf Donnerstag nahmen Beamte des Polizeireviers Ravensburg schließlich einen 13-Jährigen und einen 19-Jährigen fest. Das Duo war in der Nacht auf Donnerstag in eine Bäckereifiliale am Bahnhof in Ravensburg eingestiegen und wurde auf frischer Tat ertappt. Noch am Donnerstagmorgen durchsuchten die Ermittler eine Wohnung und stellten weitere Beweismittel sicher. Die Ermittlungen gegen die Tatverdächtigen sind noch nicht abgeschlossen und dauern an. Im Zuge der andauernden Ermittlungen wird auch überprüft, ob die Verdächtigen möglicherweise für weitere Taten im Schussental verantwortlich sein könnten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christian Sugg
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

