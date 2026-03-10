PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Flucht vor Polizei endet mit Strafanzeigen

Mengen (Landkreis Sigmaringen) (ots)

Vor der Polizei davongefahren ist am Donnerstagmorgen ein 35-Jähriger und hat letztlich knapp ein Dutzend Polizeistreifen aus den Polizeipräsidien Ravensburg und Ulm beschäftigt. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bad Saulgau wollte den Fahrer des Opels gegen 9.15 Uhr im Ortsgebiet Mengen stoppen, da dieser keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Anstatt anzuhalten, fuhr der 35-Jährige in normaler Geschwindigkeit weiter in Richtung Blochingen und ignorierte die Anhaltesignale der Beamten. Während der Nachfahrt, die sich über Langenenslingen, Andelfingen, Heiligkreuztal und Binzwangen erstreckte, umfuhr der 35-Jährige mehrere durch die Polizei errichtete Straßensperren und benutzte unter anderem landwirtschaftliche Wege. Sowohl der 35-Jährige als auch sein 37 Jahre alter Beifahrer entledigten sich währenddessen kleiner Päckchen, die sie aus dem Fenster warfen. Schließlich konnten Beamte des Polizeireviers Sigmaringen den Wagen in einem Wohngebiet in Ertingen festsetzen und die beiden Insassen vorläufig festnehmen. Der 35-Jährige stand unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss, Vortests ergaben einen Wert von rund 0,6 Promille und schlugen auf mehrere Drogenarten positiv an. Bei der Absuche der Fahrtstrecke durch Polizeihundeführer stellten diese die Päckchen mit Betäubungsmittel sicher, derer sich die beiden Männer entledigt hatten. Auch im Opel fanden die Polizisten mutmaßlich mit illegalen Drogen gefüllte Behältnisse sowie einen Schlagstock. Bei den weiteren Maßnahmen stellte sich heraus, dass der Opel weder zugelassen noch versichert ist und mit einem falschen Kennzeichen versehen war. Der 35-Jährige ist zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er musste die Polizisten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Auf ihn kommen nun unter anderem strafrechtliche Konsequenzen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis mit fehlendem Versicherungsschutz und Zulassung, Kennzeichenmissbrauchs, Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz sowie eine Anzeige wegen Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss zu. Ob sich auch der 37-jährige Beifahrer strafbar gemacht hat, sollen die weiteren polizeilichen Ermittlungen klären.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 14:20

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Einbruch in Vereinsheim In der Nacht von Sonntag auf Montag haben unbekannte Täter in ein Vereinsheim auf St. Christina eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese offenbar nach Wertsachen. Nach derzeitigem Stand wurde zwar nichts entwendet, der durch das Aufbrechen diverser Türen und Fenster angerichtete ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 14:15

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Bodenseekreis Vermehrt Anrufe falscher Polizeibeamter Im Bodenseekreis mehren sich aktuell die Fälle von Betrügern, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgeben. Die Täter warnen ihre Opfer vor einem angeblichen Einbruch und versuchen, sie mit dieser Bedrohung in Angst zu versetzen. Ihr Ziel ist es, die Angerufenen zu größeren Geldabhebungen oder der Herausgabe von Wertsachen zu bewegen. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren