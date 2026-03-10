Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Flucht vor Polizei endet mit Strafanzeigen

Mengen (Landkreis Sigmaringen) (ots)

Vor der Polizei davongefahren ist am Donnerstagmorgen ein 35-Jähriger und hat letztlich knapp ein Dutzend Polizeistreifen aus den Polizeipräsidien Ravensburg und Ulm beschäftigt. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bad Saulgau wollte den Fahrer des Opels gegen 9.15 Uhr im Ortsgebiet Mengen stoppen, da dieser keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Anstatt anzuhalten, fuhr der 35-Jährige in normaler Geschwindigkeit weiter in Richtung Blochingen und ignorierte die Anhaltesignale der Beamten. Während der Nachfahrt, die sich über Langenenslingen, Andelfingen, Heiligkreuztal und Binzwangen erstreckte, umfuhr der 35-Jährige mehrere durch die Polizei errichtete Straßensperren und benutzte unter anderem landwirtschaftliche Wege. Sowohl der 35-Jährige als auch sein 37 Jahre alter Beifahrer entledigten sich währenddessen kleiner Päckchen, die sie aus dem Fenster warfen. Schließlich konnten Beamte des Polizeireviers Sigmaringen den Wagen in einem Wohngebiet in Ertingen festsetzen und die beiden Insassen vorläufig festnehmen. Der 35-Jährige stand unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss, Vortests ergaben einen Wert von rund 0,6 Promille und schlugen auf mehrere Drogenarten positiv an. Bei der Absuche der Fahrtstrecke durch Polizeihundeführer stellten diese die Päckchen mit Betäubungsmittel sicher, derer sich die beiden Männer entledigt hatten. Auch im Opel fanden die Polizisten mutmaßlich mit illegalen Drogen gefüllte Behältnisse sowie einen Schlagstock. Bei den weiteren Maßnahmen stellte sich heraus, dass der Opel weder zugelassen noch versichert ist und mit einem falschen Kennzeichen versehen war. Der 35-Jährige ist zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er musste die Polizisten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Auf ihn kommen nun unter anderem strafrechtliche Konsequenzen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis mit fehlendem Versicherungsschutz und Zulassung, Kennzeichenmissbrauchs, Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz sowie eine Anzeige wegen Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss zu. Ob sich auch der 37-jährige Beifahrer strafbar gemacht hat, sollen die weiteren polizeilichen Ermittlungen klären.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell