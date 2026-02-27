Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zufallsfund bei Amtshilfe

Mendhausen (ots)

Am Mittwoch unterstützen Polizeikräfte das Veterinäramt des Landratsamtes Hildburghausen im Rahmen der Amtshilfe bei der behördlichen Sicherstellung von Katzen aufgrund eines bestehenden Tierhaltungsverbotes im Römhilder Ortsteil Mendhausen. Insgesamt wurden dem Halter über 40 Katzen weggenommen. Während der Maßnahme entdeckten die Polizisten durch Zufall Munition und Waffenteile sowie verschiedene Chemikalien, weshalb ein größerer Einsatz unter Beteiligung von Ermittlern des Thüringer Landeskriminalamtes, der Kriminalpolizei Suhl sowie weiterer Unterstützungskräfte aus der Landespolizeiinspektion Suhl, der Bereitschaftspolizei sowie der Feuerwehr startete. Umfangreiche Durchsuchungs- und Sicherstellungsmaßnahmen im Bereich des Wohnhauses in Mendhausen folgten, welche derzeit (Freitag, 27.02.2026) noch andauern. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen gegen einen 82-Jährigen wegen des Verdachts der Verstöße gegen das Waffengesetz, das Sprengstoffgesetz und das Kriegswaffenkontrollgesetz aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell