PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zufallsfund bei Amtshilfe

Mendhausen (ots)

Am Mittwoch unterstützen Polizeikräfte das Veterinäramt des Landratsamtes Hildburghausen im Rahmen der Amtshilfe bei der behördlichen Sicherstellung von Katzen aufgrund eines bestehenden Tierhaltungsverbotes im Römhilder Ortsteil Mendhausen. Insgesamt wurden dem Halter über 40 Katzen weggenommen. Während der Maßnahme entdeckten die Polizisten durch Zufall Munition und Waffenteile sowie verschiedene Chemikalien, weshalb ein größerer Einsatz unter Beteiligung von Ermittlern des Thüringer Landeskriminalamtes, der Kriminalpolizei Suhl sowie weiterer Unterstützungskräfte aus der Landespolizeiinspektion Suhl, der Bereitschaftspolizei sowie der Feuerwehr startete. Umfangreiche Durchsuchungs- und Sicherstellungsmaßnahmen im Bereich des Wohnhauses in Mendhausen folgten, welche derzeit (Freitag, 27.02.2026) noch andauern. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen gegen einen 82-Jährigen wegen des Verdachts der Verstöße gegen das Waffengesetz, das Sprengstoffgesetz und das Kriegswaffenkontrollgesetz aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 11:50

    LPI-SHL: Nach Zusammenstoß geflüchtet

    Waldau (ots) - Dienstagabend gegen 20:30 Uhr fuhr eine Autofahrerin auf der Straße zwischen Schwarzbach und Lichtenau, als ihr zwei unbekannte Autofahrer mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit entgegenkamen. Das zweite Fahrzeug stieß beim Vorbeifahren gegen den Außenspiegel ihres Autos, wodurch dieser zerstört wurde und durch die Splitter Lackschäden entstanden. Ohne anzuhalten, setzte der Verursacher seine ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 11:37

    LPI-SHL: In die Leitplanke gekracht

    Wasungen (ots) - Ein 27-jähriger Autofahrer fuhr Mittwochnachmittag auf der B19 zwischen Schwallungen und Wasungen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Straße ab und stieß gegen die Leitplanke. Der Gesamtschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde zum Glück niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert Telefon: ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 10:47

    LPI-SHL: Scheibe beschädigt

    Schmalkalden (ots) - Bislang unbekannte Täter beschädigten Mittwochabend gegen 18:45 Uhr eine Fensterscheibe des Erdgeschosses eines Mehrfamilienhauses im Lohweg in Schmalkalden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 400 Euro. Sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0049031/2026 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren