Sigmaringen

Unbekannter bricht in Schuppen ein

In einen Schuppen auf einem Grundstück in der Badstraße hat ein bislang unbekannter Täter am Dienstag eingebrochen. Nachdem er das Schloss der doppelflügeligen Tür gewaltsam aufgebrochen hatte, entwendete der Unbekannte aus dem Innern zwei Motorsägen im Gesamtwert von rund 2.500 Euro. Personen, die zwischen 15 Uhr und 20 Uhr Verdächtiges in diesem Zusammenhang wahrgenommen haben, mögen sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen melden.

Sigmaringen

Jugendliche gehen aufeinander los

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung sind am Dienstagnachmittag am Bahnhof sechs Personen verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll eine Gruppe von sechs Tatverdächtigen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren gegen 16.45 Uhr auf zwei 16-jährige Mädchen losgegangen sein. Ein 17-Jähriger soll eingegriffen haben, wurde dann ebenfalls angegriffen und ging zu Boden. Dort sollen die Täter auf ihn eingeschlagen haben. Auch ein 65-Jähriger, der die Beteiligten im weiteren Verlauf trennen wollte, wurde von diesen weggestoßen und stürzte. Sowohl eine 16-Jährige, die 17- und 65-Jährigen als auch zwei 17-Jährige aus der Gruppe erlitten jeweils leichte Verletzungen. Die weitere 16-Jährige musste aufgrund einer Kopfverletzung von einer Rettungswagenbesatzung in eine Klinik gebracht werden. Aufgrund widersprüchlicher Angaben der Beteiligten ist der genaue Tatablauf noch unklar. Die Ermittlungen des Polizeireviers Sigmaringen, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, dauern an.

Sigmaringen

Handy am Steuer benutzt - Fahrer unter mutmaßlichem Drogeneinfluss

Weil er sein Smartphone während der Fahrt benutzt hat, hat eine Streife des Polizeireviers Sigmaringen am Dienstagmittag einen 37-jährigen Autofahrer im Stadtgebiet gestoppt. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei dem Mann Anzeichen auf Betäubungsmittelkonsum fest. Da der 37-Jährige einen Vortest verweigerte, musste er die Polizisten zur Entnahme einer Blutprobe in eine Klinik begleiten und durfte nicht mehr weiterfahren. Auf ihn kommt nun ein empfindliches Bußgeld wegen der Handynutzung am Steuer sowie, sollte die Blutuntersuchung den Drogenkonsum bestätigen, ein weiteres Bußgeld und ein mehrwöchiges Fahrverbot zu.

Sigmaringen

Polizei bittet nach Fahrerflucht um Hinweise

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Montag gegen 18.30 Uhr in der Gorheimer Straße einen am Straßenrand abgestellten VW Up gestreift und Sachschaden in Höhe von knapp 1.000 Euro verursacht. Ohne seine Personalien zu hinterlassen, setzte der Unfallverursacher nach der Kollision seine Fahrt fort. Angaben einer Zeugin zufolge dürfte der Unbekannte mit einem schwarzen Kombi mit Teilkennzeichen SIG-MM unterwegs gewesen sein. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Unfallflucht und bittet unter Tel. 07571/104-0 um Hinweise zu dem Unbekannten oder dessen Wagen.

Sigmaringen

In Schlangenlinien unterwegs - Fahrer alkoholisiert

Knapp ein Promille hatte ein 45-jähriger Autofahrer bereits am Dienstagmorgen kurz vor 7 Uhr intus und muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Eine Verkehrsteilnehmerin verständigte die Polizei, weil der Mann in deutlichen Schlangenlinien unterwegs war und dabei unter anderem auf eine Verkehrsinsel auffuhr. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den 45-Jährigen im Stadtgebiet am Steuer seines Wagens antreffen. Er musste die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in eine Klinik begleiten. Seinen Führerschein musste er an Ort und Stelle abgeben und durfte nicht mehr weiterfahren. Er wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Meßkirch

Vorfahrt missachtet - Unfallverursacher sucht das Weite

Rund 6.000 Euro Sachschaden ist am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der B 311 Höhe Bahnhofstraße entstanden. Der bislang unbekannte Lenker eines roten Pkw bog gegen 7.15 Uhr von der Bahnhofstraße nach links auf die B 311 ein und übersah dabei eine 18-jährige vorfahrtsberechtigte Mitsubishi-Lenkerin, die in Richtung Tuttlingen unterwegs war. Um einen Zusammenstoß mit dem Unbekannten zu vermeiden, wich die 18-Jährige aus und prallte dabei gegen eine Leitplanke. Der Fahrer des roten Wagens soll ihren Angaben zufolge kurz angehalten, dann aber seine Fahrt fortgesetzt haben. Der Polizeiposten Meßkirch ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet Zeugen des Unfalls sowie Personen, die Hinweise zu dem roten Fahrzeug oder dessen Lenker geben können, sich unter Tel. 07575/2838 zu melden.

