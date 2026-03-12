LPI-GTH: Versuchter Diebstahl
Eisenach (ots)
Gestern gegen 19:40 Uhr betrat ein unbekannter männlicher Täter während der Öffnungszeit den Nahkauf am Nordplatz, begab sich zu einer unbesetzten Kasse und versuchte diese mittels eines kleinen Brecheisens aufzuhebeln. Als dies misslang, verließ er den Markt und entfernte sich in unbekannte Richtung. Der Täter war mittels einer Strumpfhose maskiert und mit einem schwarzen Pullover, einer braunen Hose, weißen Sneakern sowie Handschuhen bekleidet. Das Tatgeschehen wurde durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach 03691 261124 unter Angabe der Bezugsnummer 0062575/2026 entgegen. (jb)
