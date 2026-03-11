PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Eine 39-jährige Fiat-Fahrerin befuhr heute gegen 06.20 Uhr die B 88 von Friedrichroda in Richtung Engelsbach, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Sie verletzte sich schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Straße war für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 09:00

    LPI-GTH: E-Bike entwendet

    Arnstadt (ots) - Einen Beuteschaden von ungefähr 3.300 Euro verursachten ein oder mehrere Unbekannte gestern in der Straße "Am Bahnhof". Das mittels Fahrradschloss gesicherte lila-beige E-Bike der Marke "Victoria eTrekking" wurde in der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 21.05 Uhr aus einem vor einer Weiterbildungseinrichtung befindlichem Fahrradständer entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0061451/2026) in Verbindung zu ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Diebstahl aus Fahrzeug

    Arnstadt (ots) - Unter anderem einen Werkzeugkoffer entwendeten Unbekannte aus einem in der Gothaer Straße geparkten Firmenfahrzeug. Die Tatzeit liegt zwischen dem 09. März, 16.00 Uhr und gestern, 11.00 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0061048/2026) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Anhänger entwendet

    Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern, in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 22.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen einen in der Beckengasse geparkten Pkw-Anhänger. Der Beuteschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0061498/2026) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren