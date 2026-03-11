Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Eine 39-jährige Fiat-Fahrerin befuhr heute gegen 06.20 Uhr die B 88 von Friedrichroda in Richtung Engelsbach, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Sie verletzte sich schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Straße war für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. (ak)

