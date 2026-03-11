LPI-GTH: Anhänger entwendet
Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)
Gestern, in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 22.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen einen in der Beckengasse geparkten Pkw-Anhänger. Der Beuteschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0061498/2026) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell