PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Unfall im Kreisverkehr - 13-jähriger Fahrer von E-Scooter leicht verletzt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Bereits am Dienstag, 03.03.2026, gegen 07.20 Uhr, soll es im Kreisverkehr Basler Straße / Eisenbahnstraße zu einem Unfall gekommen sein, an welchem ein Pkw und ein E-Scooter beteiligt waren.

Der 13-Jährige fuhr mit seinen E-Scooter im Kreisverkehr, als ein Pkw links an ihm vorbeifuhr und den Jungen touchierte. Die Mutter des leicht verletzten 3-Jährigen brachte diesen im Nachgang in ein Krankenhaus.

Der Polizeiposten Bad Bellingen, Telefon 07635 74437-0, sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben und Hinweise zu dem gesuchten Pkw geben können. Bei dem gesuchten Pkw könnte es sich um einen grauen Kleinwagen handeln. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, nimmt rund um die Uhr Hinweise entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 15:51

    POL-FR: Bad Bellingen: Größere körperliche Auseinandersetzung in Wohnkomplex

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 07.03.2026, kurz vor 19.00 Uhr, wurde die Polizei zu einem Wohnkomplex in die von-Andlaw-Straße gerufen, da sich dort mehrere Bewohner prügeln würden. Mit mehreren Polizeistreifen wurde die Örtlichkeit aufgesucht und weitere körperliche Auseinandersetzungen unterbunden. Aufgrund des weiterhin gezeigten aggressiven Verhaltens mussten ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 15:49

    POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Genossenschaft

    Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Samstag, 07.03.2026, 12.00 Uhr bis Montag, 09.03.2026, 07.50 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft durch Entfernen von Zaunelementen Zugang zu einem eingezäunten Areal einer Genossenschaft im Kiesweg. Im weiteren Verlauf wurden zwei Fenster aufgehebelt, um in das Gebäude zu gelangen. Mehrere Arbeitsplätze und der Kassenbereich wurden durchsucht. Nach bisherigen ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 15:48

    POL-FR: Schliengen: Pkw fährt gegen Zaun einer Gaststätte

    Freiburg (ots) - Am Sonntag, 08.03.2026, gegen 13.25 Uhr, befuhr eine 59-jährige Pkw-Fahrerin die Basler Straße (Bundesstraße 3) in südlicher Richtung. Im Kreisverkehr auf Höhe des Markplatzes wollte die Pkw-Fahrerin diesen, dem Straßenverlauf der Basler Straße folgend, geradeaus verlassen. Mutmaßlich verwechselte sie dabei das Brems- und das Gaspedal. In der Folge überfuhr sie eine Verkehrsinsel und kollidierte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren