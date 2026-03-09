Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Unfall im Kreisverkehr - 13-jähriger Fahrer von E-Scooter leicht verletzt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Bereits am Dienstag, 03.03.2026, gegen 07.20 Uhr, soll es im Kreisverkehr Basler Straße / Eisenbahnstraße zu einem Unfall gekommen sein, an welchem ein Pkw und ein E-Scooter beteiligt waren.

Der 13-Jährige fuhr mit seinen E-Scooter im Kreisverkehr, als ein Pkw links an ihm vorbeifuhr und den Jungen touchierte. Die Mutter des leicht verletzten 3-Jährigen brachte diesen im Nachgang in ein Krankenhaus.

Der Polizeiposten Bad Bellingen, Telefon 07635 74437-0, sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben und Hinweise zu dem gesuchten Pkw geben können. Bei dem gesuchten Pkw könnte es sich um einen grauen Kleinwagen handeln. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, nimmt rund um die Uhr Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell