POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Genossenschaft

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Samstag, 07.03.2026, 12.00 Uhr bis Montag, 09.03.2026, 07.50 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft durch Entfernen von Zaunelementen Zugang zu einem eingezäunten Areal einer Genossenschaft im Kiesweg. Im weiteren Verlauf wurden zwei Fenster aufgehebelt, um in das Gebäude zu gelangen. Mehrere Arbeitsplätze und der Kassenbereich wurden durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Münzgeld entwendet.

