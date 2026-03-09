POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Genossenschaft
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Samstag, 07.03.2026, 12.00 Uhr bis Montag, 09.03.2026, 07.50 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft durch Entfernen von Zaunelementen Zugang zu einem eingezäunten Areal einer Genossenschaft im Kiesweg. Im weiteren Verlauf wurden zwei Fenster aufgehebelt, um in das Gebäude zu gelangen. Mehrere Arbeitsplätze und der Kassenbereich wurden durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Münzgeld entwendet.
Medienrückfragen bitte an:
Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell