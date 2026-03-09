Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht in der Clara-Immerwahr-Straße - Radfahrer leicht verletzt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 07.03.2026, gegen 14.40 Uhr, soll es an der Einmündung Clara-Immerwahr-Straße / Marie-Curie-Straße zu einem Unfall gekommen sein, an welchem ein Pkw sowie ein Mountainbike beteiligt waren. Ein Pkw befuhr die Marie-Curie-Straße und bog an der Einmündung zur Clara-Immerwahr-Straße nach links ab. Dabei wurde ein von links kommender, vorfahrtsberechtigter 26-jähriger Fahrer eines Mountainbikes übersehen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Mountainbike-Fahrer stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Der Pkw hielt kurz an und setzte dann seine Fahrt in Richtung Kreisverkehr Basler Straße fort.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem unbekannten Pkw geben können. Der gesuchte Pkw könnte grünfarben sein. Hinter dem Lenkrad sei eine Frau mit langen blonden Haaren gesessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell