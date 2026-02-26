POL-MI: Vermeintliche Schrottsammler bestehlen Seniorin
Lübbecke (ots)
(FW) In Lübbecke wurde eine 67-Jährige am Mittwochnachmittag Opfer eines dreisten Diebstahls. Zwei Männer gaben sich als Schrottsammler aus und entwendeten Wertgegenstände aus ihrem Haus.
Demnach wurde die Frau gegen 13:30 Uhr von zwei vermeintlichen Schrottsammlern an ihrem Haus in der Mozartstraße angesprochen. Einer der Männer habe die Lübbeckerin in ein Gespräch verwickelt, während mutmaßlich der Andere unbemerkt die Wohnung nach Wertgegenständen durchsuchte. Als die Seniorin wieder in ihr Haus zurückkehrte, bemerkte sie, dass ihr Schmuck geklaut wurde. Hierbei ist ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich entstanden.
Ein Täter kann als männlich und 175 bis 180 Zentimeter groß beschrieben werden. Er soll einen osteuropäischen Akzent gehabt haben sowie schwarze Haare und eine kräftige Figur. Er soll zudem eine schwarze Jacke und schwarze Hose getragen haben. Die beiden Verdächtigen sollen mit einem weißen Transporter unterwegs gewesen sein, auf welchem das Logo einer Elektrik- und Sanitärfirma abgedruckt war.
Wer Hinweise zu den Unbekannten geben kann, wird gebeten diese telefonisch an die Polizei unter 0571 88660 zu richten.
