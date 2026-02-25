POL-MI: Fahrt ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss - Wiederholungstat direkt nach dem Gerichtstermin
Rahden-Kleinendorf (ots)
(DM) Ein als Zeuge geladener Polizeibeamter beobachtete nach einer Verhandlung am Amtsgericht einen Diepholzer, wie dieser am Dienstagmittag mit seinem Pkw vom Gerichtsgebäude wegfuhr.
Der Verhandlungsgrund zuvor: Dem 47-jährigen wurde zur Last gelegt, in der Vergangenheit ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss ein Kraftfahrzeug geführt zu haben. Umso ungläubiger nahm der geladene Polizeibeamte wahr, dass der Mann sich gegen 12 Uhr erneut ans Steuer seines Audis setzte.
Im Rahmen einer anschließenden Kontrolle durch einen hinzugezogenen Streifenwagen im Bereich der Lemförder Straße, Höhe der Einmündung Mühlenstraße in Rahden-Kleinendorf, stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv.
Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe im Krankenhaus Lübbecke entnommen. Zur Gefahrenabwehr stellten die Polizisten zudem den Fahrzeugschlüssel sicher.
Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de
Außerhalb der Bürozeit:
Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke
Telefon: (0571) 8866-0
Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell