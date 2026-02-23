PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Selbstbehauptungskurse für Kinder und Jugendliche

Minden (ots)

Der Polizeisportverein Minden e.V. bietet in den kommenden Osterferien zwei Selbstbehauptungskurse für Kinder und Jugendliche an.

Am 08. und 09. April 2026 treffen sich Mädchen ab der 4. Klasse jeweils von 09:30 bis 12:30 Uhr im Begegnungszentrum Minden-Bärenkämpen. Ein separater Kurs für Jungen ab der 4. Klasse findet an denselben Tagen von 13:00 bis 16:00 Uhr statt. Interessierte Eltern können ihre Kinder ab sofort per E-Mail an birgit.thinnes@polizei.nrw.de anmelden. Die Kursgebühr beträgt 25 Euro pro Person.

Der Polizeisportverein Minden e.V. freut sich über zahlreiche Anmeldungen und darauf, jungen Menschen mehr Sicherheit und Selbstbewusstsein im Alltag zu vermitteln.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

