Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Bad Oeynhausen, Löhne (ots)

(FW) Ein Autofahrer hat sich in der Nacht zu Sonntag in Bad Oeynhausen versucht, einer Polizeikontrolle zu entziehen. Der Mann war mit einem nicht zugelassenen Fahrzeug unterwegs, stand unter Alkoholeinfluss und besaß keine gültige Fahrerlaubnis.

Einer Streifenwagenbesatzung geriet gegen 00:55 Uhr auf der Schützenstraße ein Ford in den Fokus, der ohne Kennzeichen und mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Kanalstraße unterwegs war. Trotz eingeschalteter Signale "Stopp Polizei" und Blaulicht missachtete der Fahrer die Anhaltezeichen und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen.

Im weiteren Verlauf kam es zu einer Verfolgungsfahrt durch mehrere Straßen in Bad Oeynhausen und Löhne. Der Flüchtige missachtete hierbei mehrfach Verkehrsregeln und fuhr teilweise mit überhöhter Geschwindigkeit. In einer Sackgasse in der Schlegelstraße in Löhne konnte das Fahrzeug schließlich von den Einsatzkräften angehalten werden.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten bei dem 23-jährigen Fahrer eine Alkoholisierung fest. Zudem besaß der Löhner keinen Führerschein und der Ford KA war nicht zugelassen. Dem Mann wurde auf der Polizeiwache Bad Oeynhausen eine Blutprobe entnommen und das Fahrzeug sichergestellt. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke

