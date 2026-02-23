Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrt endet im Straßengraben

Petershagen (ots)

(TB) Auf der Bundesstraße 61 im Bereich Petershagen verlor in der Nacht zu Sonntag ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen. Die Fahrt endete im Straßengraben.

Kurz vor vier Uhr befuhr ein Petershäger mit seinem Mazda die B 61 aus Richtung Minden kommend. Hier verlor er aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Gefährt und kam nach rechts von der Straße ab. Er befuhr zunächst den Grünstreifen und landete anschließend im Straßengraben, wo das Auto zum Stehen kam. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der 35-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Dies wurde durch einen Atemalkoholtest bestätigt, sodass ein Arzt auf der Mindener Polizeiwache eine Blutprobe entnahm. Den Führerschein stellten die Beamten sicher. Der Wagen wurde geborgen und abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell