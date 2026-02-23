Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unter Alkoholeinfluss von Straße abgekommen

Bad Oeynhausen (ots)

(FW) Ein 35-Jähriger kam am Sonntagmorgen mit seinem Pkw von der Wöhrener Straße in Bad Oeynhausen ab und landete im Graben. Er war erheblich alkoholisiert und verletzte sich leicht.

Demnach befuhr der Bad Oeynhauser mit seinem Seat gegen 07:45 Uhr die Wöhrener Straße aus Eidinghausen kommend. Kurz vor der Straße "Großes Feld" kam der Mann in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Der Leon kam im dortigen Graben zum Stillstand und beschädigte eine Betonverrohrung.

Der Fahrer verletzte sich hierbei leicht, musste aber an der Unfallstelle nicht ärztlich behandelt werden. Zudem stellten die alarmierten Beamten während der Unfallaufnahme eine Alkoholisierung beim Kurstädter fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht, weshalb dem Verunfallten in der Wache Bad Oeynhausen eine Blutprobe entnommen wurde. Der Seat musste aus dem Graben geborgen und abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell