Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kunstrasenplatz beschädigt - Zeugen gesucht

Preußisch Oldendorf (ots)

(FW) Ein Kunstrasenplatz in Offelten wurde am Samstag durch Feuerwerkskörper beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Hinweisgebern.

Den ersten Erkenntnissen zu Folge haben augenscheinlich drei Jugendliche gegen 17:10 Uhr einen "Böller" über einen Zaun auf den Kunstrasenplatz der anliegenden Sekundarschule geworfen. Hierbei geriet der Kunststoffuntergrund in Brand, welcher glücklicherweise durch Anwohner rasch gelöscht werden konnte.

Aufmerksame Zeugen beobachteten in der Nähe des Tatortes drei Jugendliche, welche für die Sachbeschädigung verantwortlich seien könnten. Diese können als 150 Zentimeter groß und 12 Jahre alt beschrieben werden. Alle hätten eine dunkle Hose getragen sowie einen grauen Pullover, eine grüne und eine schwarze Jacke.

Wer Hinweise zu den Jugendlichen geben kann oder andere Personen beobachtet hat, die im Tatzusammenhang stehen könnten, wird gebeten diese telefonisch an 0571 88660 zu richten.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell