PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Heranwachsender am Wochenende zwei Mal festgenommen - Drei Polizisten verletzt

Bad Oeynhausen (ots)

(FW) Ein Heranwachsender geriet am Wochenende mehrfach in den Fokus der Polizei. So verletzte er im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Freitagabend drei Einsatzkräfte. Zudem griff man ihn am Sonntag nach einem Einbruch auf. Er musste zwei Nächte im Gewahrsam verbringen.

Im Bereich Loher Straße beabsichtige eine Streifenwagenbesatzung am Freitag gegen 22:20 Uhr bei einem Dacia eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Sowohl der Fahrer als auch die vier Fahrzeuginsassen wiesen sich nicht aus und widersetzten sich den weiteren polizeilichen Maßnahmen. Insbesondere ein 18-Jähriger fiel hierbei als Hauptaggressor auf. Er leistete massiven Widerstand und verletzte hierbei insgesamt drei eingesetzte Polizisten. Erst mit der Unterstützung eines Diensthundes war eine Festnahme möglich. Der Bad Oeynhauser wurde anschließend in das Polizeigewahrsam nach Minden transportiert, wo er eine Nacht verbringen musste. Die weiteren minderjährigen Jugendlichen (14-17 Jahre) verhielten sich ebenfalls unkooperativ während der Kontrolle. Dem Fahranfänger entnahm man aufgrund einer vermeintlichen Alkoholisierung eine Blutprobe und stellte den Führerschein sicher.

Der Hauptaggressor beschäftigte die Polizei auch am Sonntagabend. So kam es gegen 20:40 Uhr zu einem Einbruch in das Immanuel-Kant-Gymnasium. Nach intensiv durchgeführten Fahndungsmaßnahmen konnte der Flüchtende von den Ordnungshütern in der Nähe des Tatortes gestellt werden. Der in Rede stehende 18-Jährige wurde im Anschluss erneut dem Gewahrsam in Minden zugeführt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft musste er am Montagmorgen mangels Haftgründen aus der polizeilichen Obhut wieder entlassen.

Die Polizei prüft zudem, ob der Kurstädter im Zusammenhang mit weiteren Geschehnissen des Wochenendes steht. So wurde am Sonntagabend ein weiterer versuchter Einbruch in die Realschule Süd gemeldet. Ebenfalls wurde bekannt, dass zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen eine Sporthalle in der Portastraße in Mitleidenschaft geraten ist. Nach ersten Erkenntnissen sollen auf dem Dach des Gebäudes Lichtkuppeln und der Hallenboden beschädigt worden sein.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 15:18

    POL-MI: Selbstbehauptungskurse für Kinder und Jugendliche

    Minden (ots) - Der Polizeisportverein Minden e.V. bietet in den kommenden Osterferien zwei Selbstbehauptungskurse für Kinder und Jugendliche an. Am 08. und 09. April 2026 treffen sich Mädchen ab der 4. Klasse jeweils von 09:30 bis 12:30 Uhr im Begegnungszentrum Minden-Bärenkämpen. Ein separater Kurs für Jungen ab der 4. Klasse findet an denselben Tagen von 13:00 bis 16:00 Uhr statt. Interessierte Eltern können ihre ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 13:01

    POL-MI: Autofahrt endet im Straßengraben

    Petershagen (ots) - (TB) Auf der Bundesstraße 61 im Bereich Petershagen verlor in der Nacht zu Sonntag ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen. Die Fahrt endete im Straßengraben. Kurz vor vier Uhr befuhr ein Petershäger mit seinem Mazda die B 61 aus Richtung Minden kommend. Hier verlor er aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Gefährt und kam nach rechts von der ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 12:44

    POL-MI: Unter Alkoholeinfluss von Straße abgekommen

    Bad Oeynhausen (ots) - (FW) Ein 35-Jähriger kam am Sonntagmorgen mit seinem Pkw von der Wöhrener Straße in Bad Oeynhausen ab und landete im Graben. Er war erheblich alkoholisiert und verletzte sich leicht. Demnach befuhr der Bad Oeynhauser mit seinem Seat gegen 07:45 Uhr die Wöhrener Straße aus Eidinghausen kommend. Kurz vor der Straße "Großes Feld" kam der Mann in einer leichten Linkskurve nach rechts von der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren