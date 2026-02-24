Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Heranwachsender am Wochenende zwei Mal festgenommen - Drei Polizisten verletzt

Bad Oeynhausen (ots)

(FW) Ein Heranwachsender geriet am Wochenende mehrfach in den Fokus der Polizei. So verletzte er im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Freitagabend drei Einsatzkräfte. Zudem griff man ihn am Sonntag nach einem Einbruch auf. Er musste zwei Nächte im Gewahrsam verbringen.

Im Bereich Loher Straße beabsichtige eine Streifenwagenbesatzung am Freitag gegen 22:20 Uhr bei einem Dacia eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Sowohl der Fahrer als auch die vier Fahrzeuginsassen wiesen sich nicht aus und widersetzten sich den weiteren polizeilichen Maßnahmen. Insbesondere ein 18-Jähriger fiel hierbei als Hauptaggressor auf. Er leistete massiven Widerstand und verletzte hierbei insgesamt drei eingesetzte Polizisten. Erst mit der Unterstützung eines Diensthundes war eine Festnahme möglich. Der Bad Oeynhauser wurde anschließend in das Polizeigewahrsam nach Minden transportiert, wo er eine Nacht verbringen musste. Die weiteren minderjährigen Jugendlichen (14-17 Jahre) verhielten sich ebenfalls unkooperativ während der Kontrolle. Dem Fahranfänger entnahm man aufgrund einer vermeintlichen Alkoholisierung eine Blutprobe und stellte den Führerschein sicher.

Der Hauptaggressor beschäftigte die Polizei auch am Sonntagabend. So kam es gegen 20:40 Uhr zu einem Einbruch in das Immanuel-Kant-Gymnasium. Nach intensiv durchgeführten Fahndungsmaßnahmen konnte der Flüchtende von den Ordnungshütern in der Nähe des Tatortes gestellt werden. Der in Rede stehende 18-Jährige wurde im Anschluss erneut dem Gewahrsam in Minden zugeführt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft musste er am Montagmorgen mangels Haftgründen aus der polizeilichen Obhut wieder entlassen.

Die Polizei prüft zudem, ob der Kurstädter im Zusammenhang mit weiteren Geschehnissen des Wochenendes steht. So wurde am Sonntagabend ein weiterer versuchter Einbruch in die Realschule Süd gemeldet. Ebenfalls wurde bekannt, dass zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen eine Sporthalle in der Portastraße in Mitleidenschaft geraten ist. Nach ersten Erkenntnissen sollen auf dem Dach des Gebäudes Lichtkuppeln und der Hallenboden beschädigt worden sein.

