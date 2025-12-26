Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Explosion auf der Kurfürstenstraße

Krefeld (ots)

Am Freitagmorgen (26. Dezember 2025) erreichten die Polizei gegen 6:15 Uhr Hinweise auf einen lauten Knall und Rauchentwicklung auf der Kurfürstenstraße in Krefeld. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte die stark beschädigte Tür eines Mehrfamilienhauses sowie mehrere gesprungene Fensterscheiben fest. Personen wurden nicht verletzt. Der Nahbereich ist zurzeit noch gesperrt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Auslöser der Beschädigungen aufgenommen. Bislang liegen keine Hinweise auf einen staatsschutzrelevanten Hintergrund oder organisierte Kriminalität vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der 02151-6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden.

(225)

