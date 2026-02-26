POL-MI: 61-Jährige verursacht Verkehrsunfall - Führerschein beschlagnahmt
Minden (ots)
(DM) Eine Bad Salzuflerin verursachte am Mittwochnachmittag einen Verkehrsunfall auf der Hahler Straße in Fahrtrichtung Innenstadt.
Kurz vor der Einmündung zum Marienglacis touchierte die Frau beim Vorbeifahren gegen 16:00 Uhr einen ordnungsgemäß in einer Parkbucht parallel zur Fahrbahn abgestellten Fiat. Hierbei brach dessen Außenspiegel ab.
Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten drogentypische Auffälligkeiten bei der Autofahrerin fest. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Die Frau wurde daraufhin zur Polizeiwache Minden gebracht, wo eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Ihren Führerschein stellten die Beamten sicher.
Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Der von ihr geführte weiße Kastenwagen als auch der geparkte Fiat wurden leicht beschädigt.
Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de
Außerhalb der Bürozeit:
Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke
Telefon: (0571) 8866-0
Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell