PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: 61-Jährige verursacht Verkehrsunfall - Führerschein beschlagnahmt

Minden (ots)

(DM) Eine Bad Salzuflerin verursachte am Mittwochnachmittag einen Verkehrsunfall auf der Hahler Straße in Fahrtrichtung Innenstadt.

Kurz vor der Einmündung zum Marienglacis touchierte die Frau beim Vorbeifahren gegen 16:00 Uhr einen ordnungsgemäß in einer Parkbucht parallel zur Fahrbahn abgestellten Fiat. Hierbei brach dessen Außenspiegel ab.

Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten drogentypische Auffälligkeiten bei der Autofahrerin fest. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Die Frau wurde daraufhin zur Polizeiwache Minden gebracht, wo eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Ihren Führerschein stellten die Beamten sicher.

Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Der von ihr geführte weiße Kastenwagen als auch der geparkte Fiat wurden leicht beschädigt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 13:56

    POL-MI: Mann versteckt sich nach Verfolgungsfahrt im Kleiderschrank

    Porta Westfalica (ots) - (FW) Ein Mann hat sich am Dienstag einer Polizeikontrolle entzogen. Hierbei verursachte er mit seinem Auto einen Unfall, flüchtete fußläufig in eine Wohnung und versteckte sich in einem Kleiderschrank. Die Einsatzkräfte konnten ihn stellen und festnehmen. Demnach beabsichtigte eine Streife den 22-Jährigen mit seinem Opel gegen 16:30 Uhr an der "Findelstraße" anzuhalten. Eine Überprüfung ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 08:41

    POL-MI: Kunstrasenplatz beschädigt - Zeugen gesucht

    Preußisch Oldendorf (ots) - (FW) Ein Kunstrasenplatz in Offelten wurde am Samstag durch Feuerwerkskörper beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Hinweisgebern. Den ersten Erkenntnissen zu Folge haben augenscheinlich drei Jugendliche gegen 17:10 Uhr einen "Böller" über einen Zaun auf den Kunstrasenplatz der anliegenden Sekundarschule geworfen. Hierbei geriet der Kunststoffuntergrund in Brand, welcher glücklicherweise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren