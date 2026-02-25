Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mann versteckt sich nach Verfolgungsfahrt im Kleiderschrank

Porta Westfalica (ots)

(FW) Ein Mann hat sich am Dienstag einer Polizeikontrolle entzogen. Hierbei verursachte er mit seinem Auto einen Unfall, flüchtete fußläufig in eine Wohnung und versteckte sich in einem Kleiderschrank. Die Einsatzkräfte konnten ihn stellen und festnehmen.

Demnach beabsichtigte eine Streife den 22-Jährigen mit seinem Opel gegen 16:30 Uhr an der "Findelstraße" anzuhalten. Eine Überprüfung der Kennzeichen ergab, dass diese möglicherweise nicht zu dem dazugehörigen Fahrzeug gehörten. Die Anhaltesignale ignorierte der Fahrer und entzog sich der Kontrolle, indem er vor dem Streifenwagen flüchtete. Hierbei fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit und teils rücksichtlosem Verhalten, wobei auch mindestens ein anderer Verkehrsteilnehmer gefährdet wurde. Zudem beschädigte der Flüchtende einen Leitpfosten, ehe er an der Straße "Weserufer" mit seinem Corsa anhielt und die Flucht zu Fuß fortsetzte.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete wie der Verkehrssünder in einem Wohnhaus am "Werraweg" verschwand. Die Ordnungshüter gingen diesem Hinweis nach und konnten den Mann anschließend in einer Wohnung im Kleiderschrank aufspüren und festnehmen. Er wurde dem Polizeigewahrsam in Minden zugeführt, wo er die Nacht verbrachte. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft musste er am Mittwochmorgen mangels Haftgründen wieder aus der polizeilichen Obhut entlassen werden.

Neben diversen Strafanzeigen, welche auf die Person nun zukommen, wurde im Zuge der Sachverhaltsaufnahme zusätzlich festgestellt, dass die angebrachten Kennzeichen entwendet waren und nicht zum Fahrzeug gehörten. Zudem befand sich ein weiteres geklautes Kennzeichen im Kofferraum. Der Beschuldigte besaß des Weiteren keinen Führerschein. Der Opel wurde sichergestellt.

Verkehrsteilnehmer welche durch den in Rede stehenden Fahrer gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten sich telefonisch unter 0571 88660 an die Polizei zu wenden.

