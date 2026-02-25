PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mann versteckt sich nach Verfolgungsfahrt im Kleiderschrank

Porta Westfalica (ots)

(FW) Ein Mann hat sich am Dienstag einer Polizeikontrolle entzogen. Hierbei verursachte er mit seinem Auto einen Unfall, flüchtete fußläufig in eine Wohnung und versteckte sich in einem Kleiderschrank. Die Einsatzkräfte konnten ihn stellen und festnehmen.

Demnach beabsichtigte eine Streife den 22-Jährigen mit seinem Opel gegen 16:30 Uhr an der "Findelstraße" anzuhalten. Eine Überprüfung der Kennzeichen ergab, dass diese möglicherweise nicht zu dem dazugehörigen Fahrzeug gehörten. Die Anhaltesignale ignorierte der Fahrer und entzog sich der Kontrolle, indem er vor dem Streifenwagen flüchtete. Hierbei fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit und teils rücksichtlosem Verhalten, wobei auch mindestens ein anderer Verkehrsteilnehmer gefährdet wurde. Zudem beschädigte der Flüchtende einen Leitpfosten, ehe er an der Straße "Weserufer" mit seinem Corsa anhielt und die Flucht zu Fuß fortsetzte.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete wie der Verkehrssünder in einem Wohnhaus am "Werraweg" verschwand. Die Ordnungshüter gingen diesem Hinweis nach und konnten den Mann anschließend in einer Wohnung im Kleiderschrank aufspüren und festnehmen. Er wurde dem Polizeigewahrsam in Minden zugeführt, wo er die Nacht verbrachte. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft musste er am Mittwochmorgen mangels Haftgründen wieder aus der polizeilichen Obhut entlassen werden.

Neben diversen Strafanzeigen, welche auf die Person nun zukommen, wurde im Zuge der Sachverhaltsaufnahme zusätzlich festgestellt, dass die angebrachten Kennzeichen entwendet waren und nicht zum Fahrzeug gehörten. Zudem befand sich ein weiteres geklautes Kennzeichen im Kofferraum. Der Beschuldigte besaß des Weiteren keinen Führerschein. Der Opel wurde sichergestellt.

Verkehrsteilnehmer welche durch den in Rede stehenden Fahrer gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten sich telefonisch unter 0571 88660 an die Polizei zu wenden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 08:41

    POL-MI: Kunstrasenplatz beschädigt - Zeugen gesucht

    Preußisch Oldendorf (ots) - (FW) Ein Kunstrasenplatz in Offelten wurde am Samstag durch Feuerwerkskörper beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Hinweisgebern. Den ersten Erkenntnissen zu Folge haben augenscheinlich drei Jugendliche gegen 17:10 Uhr einen "Böller" über einen Zaun auf den Kunstrasenplatz der anliegenden Sekundarschule geworfen. Hierbei geriet der Kunststoffuntergrund in Brand, welcher glücklicherweise ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 15:06

    POL-MI: Heranwachsender am Wochenende zwei Mal festgenommen - Drei Polizisten verletzt

    Bad Oeynhausen (ots) - (FW) Ein Heranwachsender geriet am Wochenende mehrfach in den Fokus der Polizei. So verletzte er im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Freitagabend drei Einsatzkräfte. Zudem griff man ihn am Sonntag nach einem Einbruch auf. Er musste zwei Nächte im Gewahrsam verbringen. Im Bereich Loher Straße beabsichtige eine Streifenwagenbesatzung am Freitag ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren