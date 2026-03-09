PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bernau im Schwarzwald: Motorradfahrer verunfallt und verletzt sich leicht

Freiburg (ots)

Am Samstag, 07.03.2026, gegen 14.00 Uhr kam ein 36 -jähriger Motorradfahrer aus noch nicht abschließend geklärten Gründen auf der L146 von Bernau in Richtung Todtmoos, kurz nach dem Parkplatz am Roten Kreuz, in einer Linkskurve zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Schaden dürfte ungefähr 2.000 Euro betragen.

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

