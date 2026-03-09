POL-FR: Laufenburg: Motorradfahrer prallt gegen Hauswand

Freiburg (ots) - Am Freitag, 06.03.2026, kam es auf der B27 von Jestetten in Richtung Lottstetten gegen 19.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Seat und einem Dacia. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Seat aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten sein, wo es zum Zusammenstoß mit dem Dacia kam. Die beiden Fahrzeugführende wurden durch den Rettungsdienst noch vor Eintreffen der Polizei ...

