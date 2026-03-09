POL-FR: Laufenburg: Motorradfahrer prallt gegen Hauswand
Freiburg (ots)
Am Samstag, 07.03.2026, gegen 21:45 Uhr kam es in der Waldshuter Straße in Laufenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 57-jähriger Motorradfahrer aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und gegen eine Hauswand prallte. Dabei wurde er schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An der Hauswand und am Motorrad dürfte Sachschaden von mehreren tausend Euro entstanden sein.
