POL-FR: Jestetten: Unfall im Begegnungsverkehr - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 06.03.2026, kam es auf der B27 von Jestetten in Richtung Lottstetten gegen 19.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Seat und einem Dacia. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Seat aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten sein, wo es zum Zusammenstoß mit dem Dacia kam. Die beiden Fahrzeugführende wurden durch den Rettungsdienst noch vor Eintreffen der Polizei in Kliniken abtransportiert. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden, welcher bislang noch nicht genauer beziffert werden kann. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur -ursache aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Die Verkehrspolizei ist unter Tel. 07751 8963 0 erreichbar.

