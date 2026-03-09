Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Fahrzeug überschlagen - eine verletzte Person

Zu einem Unfall mit einer verletzten Person und rund 14.000 Euro Sachschaden kam es am Sonntag, 08.03.2026 gegen 15.00 Uhr auf der Hauptstraße. Diese befuhr zuvor ein 63 Jahre alter Mann mit seinem Dacia von Fahrnau kommend in Richtung Innenstadt Schopfheim. Dabei kollidierte er aus noch nicht abschließend geklärten Gründen mit einem ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Ford Transit. Aufgrund der Kollision überschlug sich der Dacia und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 63-Jährige verletzte sich bei dem Unfall mittelschwer. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden am Dacia beläuft sich auf rund 10.000 Euro, am parkenden Ford rund 4.000 Euro. Die Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen, diese könnte in einer medizinischen Ursache gelegen haben. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften vor Ort. Die Straße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

