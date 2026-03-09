PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, den 06.03.2026, ereignete sich gegen 20:10 Uhr ein Verkehrsunfall am Kirchplatz in Schluchsee. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verwechselte ein 82-jähriger Autofahrer beim rückwärts Ausparken mutmaßlich das Gaspedal mit dem Bremspedal, wodurch er auf ein vor ihm parkendes Auto fuhr. Dieses Auto wurde daraufhin auf ein weiteres geparktes Fahrzeug geschoben. Der Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem Unfallverursacher ein Atemalkoholwert von etwa einem Promille festgestellt werden. Der 82-Jährige wurde zur Blutentnahme in das Krankenhaus mitgenommen und sein Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

/Schrei

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Titisee-Neustadt
07651 9336-0
titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

