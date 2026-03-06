Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haslach: Unbekannte rauben 16-Jährigen aus - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmittag, 05.03.2026, soll zwischen 14:30 Uhr und 14:40 Uhr ein 16 Jahre alter Schüler in der Joseph-Brandel-Anlage in Freiburg Haslach ausgeraubt worden sein.

Der Jugendliche soll nach der Schule mit seinem E-Scooter auf dem Nachhauseweg gewesen sein, als er in der Parkanlage an einer auf einer Parkbank sitzenden fünf-köpfigen Jugendgruppe vorbeifuhr. Beim Passieren der Gruppe wurde der 16-Jährige laut eigener Aussage unvermittelt aus der Gruppe heraus von einem Jugendlichen umgestoßen. Der Geschädigte soll im weiteren Verlauf angeschrienen und von dem Unbekannten mit Fäusten geschlagen worden sein. Als sich der 16-Jährige ebenfalls zur Wehr setzte, habe der Angreifer ein Messer gezogen und den Geschädigten angegriffen. Dabei wurden wohl Kleidungsstücke des Schülers beschädigt. Er selbst blieb unverletzt, konnte zu Fuß flüchten und rief anschließend seinen Erziehungsberechtigten an.

Kurz darauf habe sich der 16-jährige Jugendliche erneut an den Tatort begeben, um seinen zurückgelassenen E-Scooter und Rucksack zu holen. Hierbei konnte er die Gruppe um den unbekannten Täter dabei beobachten, wie diese die Örtlichkeit mit dessen Rucksack verließen. Der genaue Wert der Beute ist noch unbekannt. Den E-Scooter des 16-Jährigen wurde vor Ort zurückgelassen.

Die Jugendgruppe wurde laut Geschädigten wie folgt beschrieben:

Person 1 (Angreifer):

- ca. 15 Jahre alt, - über 165 cm groß, - braune Augen, - schlanke Statur, - seitlich kurze Haare, - trug eine lila-farbene Kappe der Modemarke «Gucci«, einen weißen Pullover, blaue Jeans, schwarze Schuhe und eine goldfarbene Halskette.

Person 2:

- 14-15 Jahre alt, - ca. 165 cm groß, - schlanke aber muskulöse Statur, - schwarze gelockte Haare, - trug einen schwarzen Pullover.

Person 3:

- ca. 15 Jahre alt, - über 165 cm groß, - kräftige Statur, - dunkle voluminöse Haare, - trug ein weißes T-Shirt, eine hellblaue Jeans mit rissigen Streifen und eine schwarze Jacke.

Person 4:

- ca. 15 Jahre alt, - ca. 165 cm groß, - schlank, - braune Augen, - trug eine braun-vanillefarbene Kappe der Modemarke «Gucci», einen schwarzen Pullover, eine goldene Halskette, graue Jeans und weiß-schwarze Schuhe der Marke «Balenciaga».

Person 5:

- Alter, Größe und Statur unbekannt, - trug einen pinkfarbenen Pullover, graue Jeans, eine Kappe und schwarze Schuhe.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-2880) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, welche den Vorfall beobachtet und/ oder Hinweise zu den gesuchten Jugendlichen geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell