Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental/ Wieslet: Erdaushub unerlaubt im Wald abgeladen

Freiburg (ots)

Im Zeitraum vom 01.02.2026 bis zum 14.02.2026 wurden in einem Waldgebiet nordöstlich von Wieslet mehrere Stellen mit Erdaushub gemeldet. Bislang unbekannte Person oder mehrere Personen sollen entlang des sogenannten Baumgartenwegs mehrere Wagenladungen mit Erdaushub verbotenerweise abgeladen haben. Das Polizeirevier Schopfheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können oder denen LKWs oder Traktoren mit Anhänger im Bereich des Baumgartenwegs im genannten Zeitraum aufgefallen sind. Das Polizeirevier ist rund um die Uhr unter Tel. 07622 66698 0 erreichbar.

