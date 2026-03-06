PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental/ Wieslet: Erdaushub unerlaubt im Wald abgeladen

Freiburg (ots)

Im Zeitraum vom 01.02.2026 bis zum 14.02.2026 wurden in einem Waldgebiet nordöstlich von Wieslet mehrere Stellen mit Erdaushub gemeldet. Bislang unbekannte Person oder mehrere Personen sollen entlang des sogenannten Baumgartenwegs mehrere Wagenladungen mit Erdaushub verbotenerweise abgeladen haben. Das Polizeirevier Schopfheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können oder denen LKWs oder Traktoren mit Anhänger im Bereich des Baumgartenwegs im genannten Zeitraum aufgefallen sind. Das Polizeirevier ist rund um die Uhr unter Tel. 07622 66698 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 12:41

    POL-FR: Emmendingen: Polizei sucht Unfallbeteiligten nach Wildunfall

    Freiburg (ots) - Ein Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten Fahrzeug und einem Reh hat sich am Donnerstagabend, 05.03.2026, gegen 22:50 Uhr auf der B3 im Bereich der Ausfahrt Emmendingen-Wasser ereignet. Mehrere Verkehrsteilnehmende meldeten der Polizei ein verletztes Reh am Straßenrand, welches mutmaßlich bei einem Zusammenstoß mit einem Fahrzeug verletzt wurde. Nachdem eine alarmierte Polizei-Streife vor ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 12:11

    POL-FR: Waldshut-Tiengen / Waldshut: Schwerpunktkontrolle Ablenkung

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 04.03.2026, wurde durch Einsatzkräfte des Polizeireviers Waldshut-Tiengen in der Zeit von 9:30 Uhr bis 11:30 Uhr eine Schwerpunktkontrolle mit Zielrichtung Ablenkung auf der B34 im Stadtgebiet Waldshut durchgeführt. Dabei konnten innerhalb von zwei Stunden 20 Verkehrsteilnehmende bei der Nutzung ihrer Mobiltelefone festgestellt werden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren