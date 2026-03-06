Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen/ Freiburg: Polizei sucht Zeugin nach sexuellem Übergriff auf 54-Jährige

Am späten Donnerstagabend, 26.02.2026, wurde eine 54 Jahre alte Frau in der Zeit zwischen 23:15 Uhr und 00:15 Uhr in Denzlingen Opfer eines sexuellen Übergriffs durch einen Unbekannten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen habe sich die Geschädigte gegen 22:50 Uhr am Freiburger Hauptbahnhof aufgehalten und wartete auf einen Zug in Richtung Offenburg, der jedoch nicht eintraf. Als daraufhin auch das Mobiltelefon der Frau ausfiel, habe ein Unbekannter die Frau angesprochen und bot an, sie in seinem Auto zunächst über Denzlingen in Richtung Ortenaukreis mitzunehmen, wo die 54-Jährige wohnhaft sei.

Im Bereich Denzlingen soll der Unbekannte dann mit seinem Fahrzeug auf einen Feldweg gefahren sein und habe die Geschädigte in offensichtlich sexueller Absicht angesprochen und im Weiteren körperlich belästigt. Der 54-Jährigen gelang daraufhin die Flucht aus dem Auto des Unbekannten hin zur Straße. Dort sei es der Frau gelungen, ein heranfahrendes Fahrzeug anzuhalten. Die bislang unbekannte Autofahrerin fuhr die Geschädigte anschließend an ihre Wohnanschrift. Die Geschädigte erstattete im Nachgang Strafanzeige.

Der Unbekannte wurde laut der Geschädigten wie folgt beschrieben:

- männlich, - zwischen 28-34 Jahren alt, - etwa 180 cm groß, - schlanke Statur, - dunkle Haare, - helle Haut, - trug eine Brille und einen Kapuzenpullover, - sprach akzentfreies Deutsch, - gab der Geschädigten gegenüber an, "Hassan" (phon.) zu heißen, - war mit einem roten Kleinwagen unterwegs.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nun die unbekannte Autofahrerin, in deren Auto die Geschädigte nach dem Vorfall einstieg und nach Hause gefahren wurde. Bei der Zeugin soll es sich um eine asiatisch aussehende Frau mit eingeschränkten Deutschkenntnissen gehandelt haben. Die Zeugin wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Emmendingen unter der Telefonnummer 07641 582-0 zu melden.

