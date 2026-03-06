POL-FR: Waldshut-Tiengen
Waldshut: Schwerpunktkontrolle Ablenkung
Freiburg (ots)
Am Mittwoch, 04.03.2026, wurde durch Einsatzkräfte des Polizeireviers Waldshut-Tiengen in der Zeit von 9:30 Uhr bis 11:30 Uhr eine Schwerpunktkontrolle mit Zielrichtung Ablenkung auf der B34 im Stadtgebiet Waldshut durchgeführt. Dabei konnten innerhalb von zwei Stunden 20 Verkehrsteilnehmende bei der Nutzung ihrer Mobiltelefone festgestellt werden. Die Ordnungswidrigkeiten werden bei der zuständigen Behörde zur Anzeige gebracht. Den Verkehrssünderinnen und Verkehrssündern erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro, eine Bearbeitungsgebühr und ein Punkt in Flensburg.
Medienrückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell