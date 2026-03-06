Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen

Waldshut: Schwerpunktkontrolle Ablenkung

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 04.03.2026, wurde durch Einsatzkräfte des Polizeireviers Waldshut-Tiengen in der Zeit von 9:30 Uhr bis 11:30 Uhr eine Schwerpunktkontrolle mit Zielrichtung Ablenkung auf der B34 im Stadtgebiet Waldshut durchgeführt. Dabei konnten innerhalb von zwei Stunden 20 Verkehrsteilnehmende bei der Nutzung ihrer Mobiltelefone festgestellt werden. Die Ordnungswidrigkeiten werden bei der zuständigen Behörde zur Anzeige gebracht. Den Verkehrssünderinnen und Verkehrssündern erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro, eine Bearbeitungsgebühr und ein Punkt in Flensburg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell