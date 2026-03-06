PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfallflucht in der Colmarer Straße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 05.03.2026, gegen 12.20 Uhr, kam es in der Colmarer Straße zu einem Verkehrsunfall im fließenden Verkehr, bei welchem zwei Pkws beteiligt waren. In der Folge flüchtete ein Unfallbeteiligter unerkannt.

Ein 51-jähriger Mann wollte von einem Parkplatz einer Fast-Food-Kette nach links in die Colmarer Straße einfahren. Eine Fahrerin oder ein Fahrer eines unbekannten roten Kleintransporters, welcher in Richtung Schweizer Grenze unterwegs war, hielt an und ermöglichte dem 51-Jährigen das Einfahren. Zeitgleich überholte ein unbekannter blauer Pkw mit französischen Kennzeichen mehrere stehende Fahrzeuge und kollidierte mit dem nach links einfahrenden 51-Jährigen. Nach der Kollision setzte die Fahrerin oder der Fahrer des unbekannten blauen Pkw etwa 10 Meter zurück, bog in die Steinackerstraße ein und flüchtete. Der entstandene Sachschaden an dem Pkw des 51-Jährigen wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein erhofft sich Hinweise von Zeugen, da zum Unfallzeit ein erhöhtes Verkehrsaufkommen herrschte. Hinweise zu dem gesuchten blauen Pkw mit französischen Kennzeichen nimmt die Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 07621 98000 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

