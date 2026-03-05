Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verletzter Radfahrer nach Unfallflucht in Freiburg-Waldsee - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Bereits am 28.02.2026 gegen 17:30 Uhr soll es in der Fritz-Geiges-Straße in Freiburg-Waldsee zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern gekommen sein, in dessen Folge sich die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhren die beiden Beteiligten die Fritz-Geiges-Straße in gleicher Richtung, als die Verursacherin zum Überholen ansetzte. Hierbei soll sie, nach Angaben des Unfallbeteiligten, nicht ausreichend Abstand gehalten und ihn dadurch mit ihrem Fahrradanhänger touchiert haben. Der Fahrer kam folglich zu Fall und zog sich Verletzungen an seinem Knie zu, welche anschließend im Krankenhaus versorgt werden mussten. Die Unfallverursacherin soll den Sturz wahrgenommen haben, setzte jedoch ihre Fahrt fort.

Die Radfahrerin wird wie folgt beschrieben: - Zwischen 30-40 Jahre alt - Ca. 165cm - Dunkelblonde, lange, gelockte Haare, zu einem Zopf gebunden - Auffallend blaue Augen - Grünliche Jacke mit grauen Streifen

Der Fahrradanhänger soll blau mit einem silbernen Rahmen gewesen sein.

Zeugen des Verkehrsunfalls sowie die beteiligte Radfahrerin werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761 882 3100) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell