PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verletzter Radfahrer nach Unfallflucht in Freiburg-Waldsee - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Bereits am 28.02.2026 gegen 17:30 Uhr soll es in der Fritz-Geiges-Straße in Freiburg-Waldsee zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern gekommen sein, in dessen Folge sich die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhren die beiden Beteiligten die Fritz-Geiges-Straße in gleicher Richtung, als die Verursacherin zum Überholen ansetzte. Hierbei soll sie, nach Angaben des Unfallbeteiligten, nicht ausreichend Abstand gehalten und ihn dadurch mit ihrem Fahrradanhänger touchiert haben. Der Fahrer kam folglich zu Fall und zog sich Verletzungen an seinem Knie zu, welche anschließend im Krankenhaus versorgt werden mussten. Die Unfallverursacherin soll den Sturz wahrgenommen haben, setzte jedoch ihre Fahrt fort.

Die Radfahrerin wird wie folgt beschrieben: - Zwischen 30-40 Jahre alt - Ca. 165cm - Dunkelblonde, lange, gelockte Haare, zu einem Zopf gebunden - Auffallend blaue Augen - Grünliche Jacke mit grauen Streifen

Der Fahrradanhänger soll blau mit einem silbernen Rahmen gewesen sein.

Zeugen des Verkehrsunfalls sowie die beteiligte Radfahrerin werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761 882 3100) zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Jule Armbruster
Telefon: 0761 / 882-1027

Polizeipräsidium Freiburg
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 15:56

    POL-FR: Löffingen, B31: Fahrzeug überschlägt sich, Fahrer verletzt

    Freiburg (ots) - Am Mittwochabend, 04.03.2026, gegen 22:50 Uhr befuhr ein 37-jähriger Autofahrer die B31 in Fahrtrichtung Donaueschingen. Im zweispurigen Bereich überholte er einen vor ihm ordnungsgemäß fahrenden Verkehrsteilnehmer. Beim Wiedereinscheren verlor er aufgrund bislang unbekannter Ursache vermutlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 15:53

    POL-FR: Löffingen, B31: Gefährliches Überholmanöver im Überholverbot, Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Überholvorgang, der sich am Mittwochnachmittag, 04.03.2026, gegen 16:30 Uhr auf der B31 zwischen Löffingen und Rötenbach ereignet haben soll. Wie ein Zeuge der Polizei mitteilte, befuhr der Fahrer eines türkisfarbenen Lkws mit türkischer Zulassung die B31, von Löffingen kommend in Fahrtrichtung Rötenbach. Nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren