PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Rheinfelden: Schwerer Unfall auf der Autobahn A 98 - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 05.03.2026, gegen 08.40 Uhr, kam es auf der Autobahn A 98, zwischen der Anschlussstelle Lörrach Ost und dem Autobahndreieck Hochrhein zu einem schweren Verkehrsunfall, bei welchem ein Lkw und ein Pkw beteiligt waren. Der 51-jährige Pkw-Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 47-jährige Fahrer eines Lkw die rechte Fahrspur auf der Autobahn A 98 von Lörrach kommend in Richtung Rheinfelden und habe auf die linke Fahrspur gewechselt. Dabei kam es wohl zu einer seitlichen Kollision mit einem auf der linken Fahrspur fahrenden 51-jährigen Pkw-Fahrer. Durch die Kollision sei der Pkw auf die Mittelschutzplanke hochgedrückt worden. Der 51-jährige Pkw-Fahrer zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Freiburg geflogen. Die Rekonstruktion des Unfallherganges ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge war der Streckenabschnitt in Fahrtrichtung Rheinfelden mehrere Stunden voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Aufgrund von Einsatzfahrzeugen und der Landung des Rettungshubschraubers auf der Gegenfahrbahn war diese kurzzeitig auch voll gesperrt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr sowie die Autobahnmeisterei im Einsatz.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 15:56

    POL-FR: Löffingen, B31: Fahrzeug überschlägt sich, Fahrer verletzt

    Freiburg (ots) - Am Mittwochabend, 04.03.2026, gegen 22:50 Uhr befuhr ein 37-jähriger Autofahrer die B31 in Fahrtrichtung Donaueschingen. Im zweispurigen Bereich überholte er einen vor ihm ordnungsgemäß fahrenden Verkehrsteilnehmer. Beim Wiedereinscheren verlor er aufgrund bislang unbekannter Ursache vermutlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 15:53

    POL-FR: Löffingen, B31: Gefährliches Überholmanöver im Überholverbot, Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Überholvorgang, der sich am Mittwochnachmittag, 04.03.2026, gegen 16:30 Uhr auf der B31 zwischen Löffingen und Rötenbach ereignet haben soll. Wie ein Zeuge der Polizei mitteilte, befuhr der Fahrer eines türkisfarbenen Lkws mit türkischer Zulassung die B31, von Löffingen kommend in Fahrtrichtung Rötenbach. Nach ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 15:45

    POL-FR: Sankt Märgen: Brennende Kartonage sorgt für Feuerwehreinsatz

    Freiburg (ots) - Am Mittwochabend, 04.03.2026, kurz nach 20:30 Uhr wurden Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnhaus in der Glottertalstraße in Sankt Märgen gerufen. Grund hierfür war zunächst die Meldung über einen ausgelösten Brandmelder sowie starker Rauchgeruch. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stellte sich heraus, dass in einer Wohnung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren