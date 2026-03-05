Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Rheinfelden: Schwerer Unfall auf der Autobahn A 98 - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 05.03.2026, gegen 08.40 Uhr, kam es auf der Autobahn A 98, zwischen der Anschlussstelle Lörrach Ost und dem Autobahndreieck Hochrhein zu einem schweren Verkehrsunfall, bei welchem ein Lkw und ein Pkw beteiligt waren. Der 51-jährige Pkw-Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 47-jährige Fahrer eines Lkw die rechte Fahrspur auf der Autobahn A 98 von Lörrach kommend in Richtung Rheinfelden und habe auf die linke Fahrspur gewechselt. Dabei kam es wohl zu einer seitlichen Kollision mit einem auf der linken Fahrspur fahrenden 51-jährigen Pkw-Fahrer. Durch die Kollision sei der Pkw auf die Mittelschutzplanke hochgedrückt worden. Der 51-jährige Pkw-Fahrer zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Freiburg geflogen. Die Rekonstruktion des Unfallherganges ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge war der Streckenabschnitt in Fahrtrichtung Rheinfelden mehrere Stunden voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Aufgrund von Einsatzfahrzeugen und der Landung des Rettungshubschraubers auf der Gegenfahrbahn war diese kurzzeitig auch voll gesperrt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr sowie die Autobahnmeisterei im Einsatz.

