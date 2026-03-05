Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sankt Märgen: Brennende Kartonage sorgt für Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 04.03.2026, kurz nach 20:30 Uhr wurden Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnhaus in der Glottertalstraße in Sankt Märgen gerufen. Grund hierfür war zunächst die Meldung über einen ausgelösten Brandmelder sowie starker Rauchgeruch.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stellte sich heraus, dass in einer Wohnung Kartonage vor einem Pelletofen Feuer gefangen hatte. Die Freiwillige Feuerwehr Sankt Märgen konnte den lokalen Brand schnell löschen. Die 57 Jahre alte Bewohnerin der Wohnung befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht zu Hause. Die übrigen Hausbewohner hatten das Gebäude rechtzeitig verlassen, sodass niemand verletzt wurde.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Die Wohnung scheint ersten Einschätzungen zu Folge vorerst nicht bewohnbar zu sein.

Der Polizeiposten Hinterzarten hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell