POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruchsversuch in Wohnung.
Lippe (ots)
In der Fritz-Reuter-Straße versuchten bislang Unbekannte zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmittag (06./07.01.2026) in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus einzubrechen. Augenscheinlich wollten sie über die Terrassentür einsteigen. Zeugenhinweise zum Einbruchsversuch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090 entgegen.
